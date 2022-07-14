الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة بعد خفض توقعات نمو اليورو

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنحو 1.5% في نهاية جلسة الخميس، بعد خفض توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ومع تقييم آفاق السياسة النقدية.

تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية

وتراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.5% أو ما يعادل 6 نقاط ليسجل 406 نقاط، كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 1.6% (-116 نقطة) مسجلًا 7039 نقطة، وهبط “داكس” الألماني 1.9% (-236 نقطة) عند 12.519 ألف نقطة، وتراجع “كاك” الفرنسي بنحو 1.4% (-84 نقطة) إلى 5915 نقطة.

وواصلت العملة الأوروبية الموحدة تقلباتها القوية اليوم، حيث تراجعت إلى 0.9953 دولار خلال التعاملات، لتواصل التداول أدنى سعر التعادل مع الدولار لأول مرة في 20 عامًا.

وتتبعت البورصات الأوروبية خسائر سوق الأسهم الأمريكي اليوم، بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9.1% لأول مرة منذ عام 1981.

وعلى جانب آخر، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى 2.6% في العام الجاري و1.4% في 2023، مقابل تقديرات سابقة في مايو بنمو 2.7% و2.3% على التوالي.

في حين رفعت المفوضية تقديرات التضخم في المنطقة إلى 7.6% في عام 2022 و4% العام المقبل، من 6.1% و2.7% المتوقعة سابقًا على الترتيب.