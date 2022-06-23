الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة مع القلق حيال الركود

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الخميس على هبوط، بعد بيانات اقتصادية ومع القلق حيال الركود في منطقة اليورو.

وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.8% أو 3 نقاط ليصل إلى 402 نقطة، وانخفض “فوتسي 100” البريطاني 1% (-69 نقطة) إلى 7020 نقطة.

وتراجع “داكس” الألماني 1.8% (-231 نقطة) مسجلًا 12.912 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي بنحو 0.6% (-33 نقطة) عند 5883 نقطة.

تراجع الأسهم الأوروبية

وكشفت بيانات أن مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو تراجع إلى 51.9 نقطة في يونيو الجاري من 54.8 نقطة في مايو الماضي، ما جاء أقل من التوقعات البالغة 53.9 نقطة.

ورفع البنك المركزي النرويجي معدل الفائدة بشكل مفاجئ بلغ 50 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ عام 2002.

وتوقع استطلاع رأي أجرته “رويترز” خلال الفترة من الخامس عشر إلى الثاني والعشرين من يونيو رفع المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو إلى -0.25%، مع زيادة 50 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماع سبتمبر لتصعد الفائدة أعلى المستويات الصفرية لأول مرة منذ عقد، على أن تصل إلى 0.75% بحلول نهاية العام.