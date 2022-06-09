الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة بعد قرار «المركزي الأوروبي»

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الخميس، وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.4% أو ما يعادل 6 نقاط ليغلق عند 434 نقطة، كما تراجع “فوتسي 100” البريطاني 1.5% (-117 نقطة) مسجلًا 7476 نقطة.

وانخفض “داكس” الألماني بنحو 1.7% (-247 نقطة) إلى 14.198 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي بنسبة 1.4% (-90 نقطة) عند 6358 نقطة.

جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بإنهاء السياسة التحفيزية لوقف تسارع التضخم.

وأعلن مجلس محافظي المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة النقدية اليوم وقف برنامج شراء الأصول بحلول الأول من شهر يوليو المقبل، مع خطة لرفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس في وقت لاحق من نفس الشهر، إضافة إلى زيادة أخرى في سبتمبر.

كما خفض البنك تقديراته للنمو بمنطقة اليورو إلى 2.8% هذا العام و2.1% في 2023، بينما رفع تقديراته للتضخم السنوي إلى 6.8% في 2022 مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في مارس والبالغة 5.1%.