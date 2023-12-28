الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة متأثرة بعمليات جني الأرباح

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الخميس، متأثرة ببعض عمليات جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة التي دفعت العديد من الأسواق في المنطقة إلى مستويات قياسية وسط تزايد التفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض سعر الفائدة قريبًا، بحسب موقع ناسداك.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا بنسبة 0.11%، وانخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.03%، وأغلق مؤشر داكس الألماني على انخفاض بنسبة 0.24%، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.48%، وأنهى مؤشر SMI السويسري خسارة بنسبة 0.51%.

تراجع الأسهم الأوروبية

ومن بين الأسواق الأخرى في أوروبا، أنهت النمسا وبلجيكا وفنلندا واليونان والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا أداء ضعيفا.

وأغلقت أسهم الدنمارك وأيسلندا وروسيا وتركيا على ارتفاع، في حين أغلقت أسهم هولندا والسويد على حالها.

وفي باريس، خسرت شركات توتال إنيرجي، وسوسيتيه جنرال، وإنجي، وداسو سيستمز، وورلد لاين، وكيرينج، ورينو 1 مقابل 1.7%، كما أغلقت أسهم بي إن بي باريبا وهيرميس إنترناشيونال وليجراند وكابجيميني ضعيفة.

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل أن المطالبات لأول مرة للحصول على إعانة البطالة الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، مما زاد من التفاؤل بشأن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وقال التقرير إن مطالبات البطالة الأولية ارتفعت إلى 218.000، بزيادة قدرها 12.000 عن المستوى المنقح للأسبوع السابق البالغ 206.000.

وكان الاقتصاديون يتوقعون أن ترتفع مطالبات البطالة إلى 210.000 من 205.000 التي تم الإبلاغ عنها في الأسبوع السابق.