الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة بقيادة شركات النفط والغاز

تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية، في ختام تداولات اليوم الخميس، مع انخفاض أسهم شركات النفط والغاز على خلفية هبوط الأسعار في ظل مخاوف ضعف الطلب، بالتزامن مع تباطؤ الإنفاق على السلع الفاخرة نتيجة التشديد النقدي.

تراجع شركات النفط والغاز

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.7% إلى 451.2 نقطة تقريبًا، مع خسائر قطاعات الطاقة والتعدين والسيارات بنسبة 2.7% و1.5% و1.4% على التوالي.

وفي حين زادت قيمة مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.25% عند 15786 نقطة، هبط مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1% إلى 7410 نقاط، وتراجع “كاك” الفرنسي بنسبة 0.55% عند 7168 نقطة.