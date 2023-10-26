الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة وسط تقييم قرار تثبيت سعر الفائدة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، مع تقييم قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة عند 4.5% دون تغيير، بعد رفعه على مدار 10 اجتماعات متتالية منذ يوليو عام 2022.

تراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.5% عند 433.2 نقطة، مع انخفاض قطاعات السيارات والبنوك والطاقة، وحدّ من خسائر المؤشر، مكاسب أسهم شركات التعدين والمرافق والتكنولوجيا.

وخسر “كاك” الفرنسي 0.4% عند 6888 نقطة، فيما انخفض “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.8% عند 7354 نقطة، وهبط مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 1.1% تقريبًا عند 14731 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى إغلاق منذ السادس من يناير.