الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة وسط العزوف عن المخاطرة

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس مع ظهور مجموعة من نتائج الشركات ‏التي تبعث على التشاؤم، بما في ذلك أرباح شركة نستله العملاقة للأغذية المعبأة، ‏مما أدى إلى تفاقم العزوف عن المخاطرة مدفوعا بالقلق حيال الصراع في الشرق ‏الأوسط وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.‏

العزوف عن المخاطرة



ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2% ليصل إلى أدنى مستوياته في ‏أسبوعين وسط عمليات بيع واسعة.‏

وشهدت الأسهم الأوروبية انخفاضات حادة هذا الأسبوع وتراجعت للجلسة الثالثة ‏على التوالي، متأثرة بالتوتر في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن أسعار الفائدة بعد ‏بيانات اقتصادية أميركية قوية وتقارير الأرباح المتباينة.‏

واستمر التوتر في الشرق الأوسط في التصاعد مع قيام إسرائيل بدك غزة بمزيد ‏من الضربات الجوية اليوم الخميس، وحذا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ‏حذو الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة لإسرائيل لإظهار الدعم الغربي لحربها ‏على حركة حماس.‏

وقادت الشركات العقارية الحساسة لأسعار الفائدة انخفاضات القطاعات.‏

وهبط سهم نستله 3.4% بعد أن سجلت الشركة السويسرية العملاقة نموا أقل من ‏المتوقع في مبيعات تسعة أشهر، حيث أدى ارتفاع أسعار المنتجات إلى إحجام عن ‏الشراء.‏

وانخفض سهم رينو 7.3% بعد أن جاءت إيرادات شركة صناعة السيارات ‏الفرنسية في الربع الثالث دون توقعات المحللين.‏

وخسر سهم نوكيا 6.4% مع إعلان مجموعة معدات الاتصالات الفنلندية عن خطط ‏تقليص الوظائف بعد أن سجلت انخفاضا في مبيعاتها في الربع الثالث.‏

وكان قطاع التكنولوجيا في أوروبا الوحيد في المنطقة الخضراء، مرتفعا 0.5%.‏