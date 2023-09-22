الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة وسط انكماش النشاط الاقتصادي في ألمانيا

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، الجمعة، مع تقييم الأسواق بيانات اقتصادية، في ظل انكماش النشاط الاقتصادي في ألمانيا خلال الربع الثالث، بسبب انخفاض الطلب على السلع والخدمات.

انكماش النشاط الاقتصادي

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، انخفاض أسعار المنازل في ألمانيا بنسبة 9.9 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وهي أسرع وتيرة هبوط منذ بدء السجلات عام 2000.

من جانب آخر، قال معهد الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نما 0.5 % في الربع الثاني من العام، وعدل تقديراته لشهر يوليو بالرفع من نمو 0.4 %.

كما واصل القطاع الصناعي في منطقة اليورو انكماشه للشهر الخامس عشر على التوالي، بضغط من الانكماش الحاد الذي يتعرض له القطاع الصناعي في ألمانيا مع تراجع الطلب العالمي، بسبب سلسلة من الأزمات يعاني منها الاقتصاد العالمي، في مقدمتها معدلات التضخم والفائدة المرتفعة التي باتت تداعياتها تظهر بوضوح على قطاع الخدمات أيضا

وفي بريطانيا، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 % خلال أغسطس، لتأتي أقل من التوقعات عند 0.5 %.

الأسهم الأوروبية

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3 % إلى 453.2 نقطة، ليحقق خسائر أسبوعية بـ 1.9 %، وهو أسوأ أداء له منذ منتصف أغسطس.

وتراجع داكس الألماني بنسبة 0.1 % عند 15557 نقطة، ليسجل تراجعات أسبوعية بـ 2.12 %.

وانخفض كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4 % عند 7184 نقطة، ليتراجع على مدار الأسبوع بنسبة 2.63 %.

وفي حين استقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني عند 7683 نقطة، ليتراجع على مدار الأسبوع بنسبة 0.36 %.