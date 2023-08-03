الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة تأثرا بقرار تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي

انخفضت مختلف مؤشرات الأسهم الأوروبية بنهاية تداول اليوم الخميس، لليوم الثاني في أعقاب تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني الأمريكي، وتراجع المؤشر ستوكس 600 بمقدار 0.8% بنهاية التعاملات.

وسجل المؤشر الألماني داكس هبوطا بنسبة تصل إلى 1.1% عند ختام التداولات.

وكان المؤشر الإسباني IBEX هو الأقل خسائرا بين الأسهم الأوروبية وبمقدار 0.4% فقط.

وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بحوالي 0.6% بإغلاق الجلسة.

وسجل مؤشر كاك الفرنسي تراجعا بنسبة تصل إلى 0.9%.

تبعات تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي

وكان المؤشر الإيطالي MIB هو الأكثر خسارة بين الأسهم الأوروبية وبنسبة تصل إلى 1.2% عند الإغلاق.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت بنهاية جلسة أمس الأربعاء، وسط انخفاض شهية الأسواق بعد تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حيث تراجع مؤشر ستوكس يوروب 600 عند الإغلاق بنسبة 1.35% ليصل إلى 460.8 نقطة.

وفي الوقت ذاته، انخفض فوتسي البريطاني بنسبة 1.35% ليستقر عند 7561 نقطة. كما انخفض كل من داكس الألماني بنسبة 1.35% ليسجل 16020 نقطة، بينما، انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.25% إلى 7312 نقطة.