الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة وسط انحسار الإقبال على المخاطرة

تراجعت الأسهم الأوروبية، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، عقب انحسار الإقبال على المخاطرة بفعل تنامي المخاوف من رفع أسعار الفائدة عالميا، إلى جانب تأثير المعركة التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بمعدل 0.8 في المائة، بقيادة خسائر مؤشر البناء والمواد الخام التي زادت على الواحد في المائة.

انحسار الإقبال على المخاطرة

وأظهر أمس الأربعاء، محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي صدر، أن هناك شبه اتفاق على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو لكسب الوقت وتقييم مدى الحاجة للمزيد من رفع الفائدة، حتى مع توقع الأغلبية العظمى أنه سيحتاج في نهاية المطاف إلى المزيد من التشديد النقدي.

كما يتابع المستثمرون عن كثب زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأولى إلى بكين، إذ أنه من المحتمل أن تركز على إعادة تقويم العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بعد توتر أثارته قيود جديدة فرضتها بكين على صادرات بعض المعادن.

وزادت الطلبيات في القطاع الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع بكثير في مايو الماضي بدعم من الطلبيات الكبيرة للسفن والمركبات الفضائية والمركبات العسكرية.