الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة بعد قرار بنك إنجلترا رفع الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس، بعد أن اختار بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس اليوم.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، مقلصا خسائر مبكرة زادت عن 1%.

وهبطت أسهم البنوك بنسبة 2% بينما انخفضت أسهم السيارات بنسبة 1.4%. وسجل المؤشر تراجعات في جميع الجلسات الأربع حتى الآن خلال الأسبوع الجاري.

وصدرت بيانات كشفت أن التضخم جاء أعلى من المتوقع.

أداء الأسهم الأوروبية

ودعا المشرعون الأمريكيون في وقت متأخر أمس الأربعاء لجنة التجارة الفيدرالية إلى الانتهاء من إجراءات حماية المستهلك الجديدة بالنسبة لمشتري السيارات رغم اعتراض تجار السيارات الذين يقولون إن القواعد سترفع فعليا تكلفة شراء سيارة.

وخلافا للاتجاه العام للسوق، ارتفع سهم شركة (سي.إي.إس) بنسبة 4.3 بالمئة بعد أن قالت الشركة التي توفر خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إنها أوقفت محادثات الاندماج مع إنتلسات.