الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة بعد تشديد السياسة النقدية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة الخميس، بعد إبداء البنك المركزي الأوروبي نبرة متشددة بشأن السياسة النقدية .

وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 2.8% أو 12 نقطة ليسجل 429.9 نقطة، كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 0.9% (-69 نقطة) إلى 7426 نقطة.

وشهد مؤشر “داكس” الألماني تراجعًا بنحو 3.3% (-473 نقطة) عند 13.986 ألف نقطة، وانخفض “كاك” الفرنسي 3.09% (-208 نقاط) مسجلًا 6522 نقطة.

تشديد السياسة النقدية

ورفع المركزي الأوروبي معدلات الفائدة في منطقة اليورو 50 نقطة أساس لتصل إلى 2% لأول مرة منذ عام 2008، منفذًا رابع زيادة للفائدة هذا العام.

وتوقعت رئيسة البنك “كريستين لاجارد” استمرار رفع معدلات الفائدة لفترة من الوقت، مع مساعي السيطرة على التضخم المتسارع.

كما رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتسجل 3.5%، مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من عمليات زيادة تكاليف الاقتراض.

وتضررت البورصات الأوروبية من الخسائر في الأسواق العالمية، بعد يوم واحد من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وتأكيده على استمرار تشديد السياسة النقدية.