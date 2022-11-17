الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة مع استمرار تقييم المخاطر الجيوسياسية

غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة تداولات اليوم الخميس، وتراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.4% أو نقطتين تقريبًا ليصل إلى 428 نقطة.

كما هبط “فوتسي 100” البريطاني بنسبة طفيفة بلغت 0.06% (-4 نقاط) إلى 7346 نقطة، وانخفض مؤشر “كاك” الفرنسي بنحو 0.5% (-31 نقطة) مسجلًا 6576 نقطة، في حين صعد “داكس” الألماني بنسبة 0.2% (+32 نقطة) عند 14.266 ألف نقطة.

جاء ذلك بعد صدور مشروع الموازنة في المملكة المتحدة ومع استمرار تقييم المخاوف الجيوسياسية.

أداء الأسهم الأوروبية

وأعلن وزير الخزانة البريطاني “جيرمي هانت” خطة لخفض الإنفاق المالي بنحو 30 مليار إسترليني (35.3 مليار دولار) وزيادة الضرائب بحوالي 25 مليار إسترليني، في مسعى لسد عجز الموازنة واستعادة مصداقية المستثمرين في الاقتصاد البريطاني.

وأشار “هانت” إلى أن المملكة المتحدة تشهد حالة من الركود الاقتصادي حالياً، ما يستلزم اتخاذ قرارات صعبة للتعامل مع تسارع التضخم.

في حين كشفت بيانات اقتصادية، أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 10.6% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، ما يعتبر أقل من التقديرات الأولية البالغة 10.7%، لكنه يتجاوز التضخم في سبتمبر والذي سجل 9.9%.

وهدأت المخاوف الجيوسياسية نسبياً، بعد إعلان حلف شمال الأطلسي أنه من المرجح أن يكون صاروخ أوكراني وراء الانفجار في بولندا والذي تسبب في مقتل شخصين مساء الثلاثاء الماضي.