الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة بعد قرار رفع الفائدة في بريطانيا

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة تداولات الخميس، وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.9% أو ما يعادل 4 نقاط تقريبًا ليسجل 409.5 نقطة.

كما انخفض “داكس” الألماني 0.9% (-126 نقطة) مسجلًا 13.130 ألف نقطة، وتراجع “كاك” الفرنسي 0.5% (-33 نقطة) إلى 6243 نقطة، في حين ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.6% (+44 نقطة) عند 7188 نقطة.

جاء ذلك بعد قرار رفع الفائدة في بريطانيا واستمرار مخاوف الركود الاقتصادي.

تراجع الأسهم الأوروبية

ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ليصل إلى 3%، في أكبر وتيرة زيادة في 33 عامًا، وهي ثامن عملية رفع للفائدة على التوالي.

وحذر البنك المركزي البريطاني من أن الاقتصاد يتجه للركود في العام المقبل وحتى النصف الأول من عام 2024، مع هبوط الإنفاق جراء ارتفاع أسعار الطاقة.

وجاء قرار بنك إنجلترا بعد يوم واحد من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي.

وعلى جانب آخر، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” إن الركود المعتدل في منطقة اليورو لن يكون كافياً لكبح التضخم، مشيرة إلى ضرورة استمرار رفع الفائدة لتقليل الطلب.