الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة مع تلاشي أثر إجراءات تهدئة الأسواق

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس مع تلاشي أثر إجراءات تهدئة الأسواق التي أقرها بنك إنجلترا عبر خطة لشراء السندات ومع صدور بيانات قاتمة من ألمانيا بشأن التضخم أججت مخاوف الارتفاع الحاد في الأسعار والتحركات القوية من البنوك المركزية.

الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 بالمئة في ختام تعاملات الخميس بعد أن أغلق على ارتفاع يوم الأربعاء، مع تملك المستثمرين القلق من آفاق التباطؤ الاقتصادي العالمي ومع تحذير العديد من شركات التجزئة في القارة من تبعات أزمة الارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة على أعمالها.

وتراجع أغلب القطاعات المدرجة على المؤشر، وهبطت أسهم شركات التجزئة 4.4 بالمئة بضغط من نزول سهم إتش.اند.إم لبيع الملابس 5.9 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح أقل من المتوقع وهبوط سهم نكست 12.2 بالمئة بعد أن خفضت الشركة من توقعاتها للمبيعات والأرباح.

ومني المؤشر ستوكس 600 بخسائر في 11 من 13 جلسة سابقة بما قلل من قيم أسهم الشركات المدرجة عليه عشرة بالمئة.

وهبط مؤشر داكس الألماني 1.7 بالمئة إذ أظهرت بيانات إن التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا قفز بأكثر من المتوقع في سبتمبر إلى 10.9 بالمئة في العام وهو أعلى معدل في أكثر من 25 عاما مدفوعا بصعود أسعار الطاقة.

وانخفض مؤشر فايننشال تايمز100 في لندن 1.8 بالمئة.