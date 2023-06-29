الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متباينة مع تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو، في ظل تنامي التوقعات باستمرار التشديد النقدي.

وصعد مؤشر«ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.15% إلى 456.6 نقطة، بينما استقر «داكس» الألماني عند 15946 نقطة.

وفي حين تراجع «فوتسي 100» البريطاني 0.4% (-28 نقطة) إلى 7471 نقطة، زاد «كاك» الفرنسي 0.35% (+26 نقطة) عند 7312 نقطة.

تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو

وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية، تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي بمقدار 1.1 نقطة إلى 94 نقطة خلال يونيو، مع تراجع المعنويات في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.

وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الفيدرالي ارتفاع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين في ألمانيا، بنسبة 6.8% على أساس سنوي خلال يونيو، وهو أعلى من المتوقع بزيادة بنسبة 6.7%.

وارتفع سهم «إتش آند إم» السويدية بنسبة 18.2%، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 189.58 كرونة، بعد إعلان ثاني أكبر متاجر التجزئة للأزياء في العالم عن أرباح الربع الثاني والتي تجاوزت التوقعات.

وفي استمرار لتأكيد انتهاج البنوك المركزية لسياسات نقدية متشددة، رفع البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما هو متوقع إلى 3.75 %، وتوقع زيادة واحدة أخرى على الأقل هذا العام.