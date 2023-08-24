الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متباينة وسط الأعمال القوية لشركة "إنفيديا"

تباينت الأسهم الأوروبية في نهاية تداولات الخميس، لتتخلف عن نظيرتها الآسيوية التي انتعشت إثر نتائج الأعمال القوية لشركة “إنفيديا”، ووسط تراجع عوائد السندات خلال التداولات.

وتراجع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.4% إلى 451.57 نقطة في الختام، بعد تراجع أسهم قطاع التعدين، بينما استطاعت أسهم قطاع الخدمات المالية تحقيق بعض المكاسب.

وارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.20% إلى 7333 نقطة، بينما انخفض “داكس” الألماني بنسبة 0.70% إلى 15621 نقطة، كما تراجع “كاك” الفرنسي” بنسبة 0.45% إلى 7214 نقطة.

الأعمال القوية لشركة “إنفيديا”

وارتفعت أسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال تداولات اليوم، بدعم من زيادة مؤشر “هانج سينج” بأكثر من 2% خلال التداولات، إثر تفاؤل الأسواق حول نتائج الأعمال القوية لشركة صناعة الرقائق الأمريكية “إنفيديا”.

وتترقب الأسواق حول العالم كلمة كل من “جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، و”كريستين لاجارد” رئيسة البنك الأوروبي غداً الجمعة، خلال منتدى “جاكسون هول” السنوي لرؤساء البنوك المركزية، لبيان اتجاهات السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم، ارتفاع وتيرة إعلان شركات البناء في المملكة المتحدة عن الإعسار المالي، بأعلى معدل منذ عقد من الزمن، نتيجة لاستمرار تضخم التكاليف، والتباطؤ في بناء المنازل والتأخير في مشاريع البنية التحتية الحكومية.

وارتفعت حالات الإعسار في يونيو بنسبة 16.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 4280 شركة خلال الأشهر الـ12 السابقة، وعانت الشركات الصغيرة والمتخصصة من مقاولي الباطن الضرر الأكبر، حيث استحوذت على نسبة 60% من إجمالي الحالات