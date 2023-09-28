الأسهم الأوروبية تغلق الخميس على ارتفاع بقيادة شركات التعدين

أنهت الأسهم الأوروبية سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام لتغلق اليوم على ارتفاع بعد قفزة في أسهم شركات التعدين.

فقد ارتفع المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي 0.4 بالمئة، كما تفوق المؤشر (إيبكس) الإسباني على أقرانه وصعد واحداً بالمئة.

قفزة في أسهم شركات التعدين

بدوره، ارتفع مؤشر الموارد الأساسية 2.2 بالمئة بفضل قفزة سهم شركة بيليرود، ومقرها السويد، خمسة بالمئة.

وكانت أسهم شركات المرافق من أكبر الخاسرين، وانخفضت 1.1 بالمئة، وعززت أسهم شركات الطاقة المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي عقب ارتفاعها 0.7 بالمئة، نتيجة حدوث قفزة في أسعار الخام. وسجل سهم شركة (توتال إنرجيز) الفرنسية للطاقة مستوى قياسياً مرتفعاً حين صعد 1.1 بالمئة.

وقفز سهم (تيسنكروب) الألماني 6.5 بالمئة، وارتفعت الأسهم في إيطاليا 0.5 بالمئة بعد تراجعها في وقت سابق من الجلسة.