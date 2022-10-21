الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة منخفضة وسط الفوضى السياسية في بريطانيا

تراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، إذ تلقي الفوضى السياسية في بريطانيا بظلالها على ثقة المستثمرين.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.6% إلى 396 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%.

الأسهم الأوروبية تتراجع الجمعة

وانخفض داكس الألماني بنحو 0.29% مسجلاً 12730 نقطة، بينما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.37% عند 6969 نقطة، فيما هبط CAC الفرنسي بنسبة 0.85% مسجلاً 6035 نقطة، وقادت أسهم شركات التجزئة الخسائر بنحو 3%.

وفي الوقت نفسه، يتناقش قادة الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع أزمة الطاقة في التكتل الموحد على هامش اجتماعهم في بروكسل، وذلك بعدما منحت ألمانيا الضوء الأخضر للمناقشات حول سقف سعري.

ويتابع المستثمرون الفوضى السياسية في بريطانيا في ترقب اختيار خليفة ليز تراس التي استقالت من منصبها كرئيسة الوزراء أمس الخميس.

وتراجع الإسترليني لأقل مستوى في 9 أيام، بعدما حقق مكاسب متواضعة عقب استقالة تراس.

هذا وكشفت البيانات الاقتصادية اليوم تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا بنحو 1.4% في الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات انخفاضها بنسبة 0.5%.