الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة منخفضة وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة، الجمعة، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لفترة أطول، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسهم بنك يو.بي.إس السويسري بعد أن أعلن عدم حاجته إلى ضمان حكومي حصل عليه للاستحواذ على منافسه الأصغر كريدي سويس.

استمرار مخاوف رفع الفائدة

تراجع المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.1 بالمئة عند الإغلاق وقادت أسهم العقارات والتكنولوجيا شديدة التأثر بحركة أسعار الفائدة موجة الانخفاض، وتراجع كل منهما نحو 2.1 بالمئة.

واستقر “ستوكس 600” الأوروبي دون تغير خلال الأسبوع رغم تقارير الأرباح الإيجابية بفعل الضربة التي تعرضت لها البنوك الأوروبية في وقت سابق هذا الأسبوع في أعقاب إصدار إيطاليا قرارا بفرض ضريبة مفاجئة على البنوك.

وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات تحقيق الاقتصاد بعض النمو غير المتوقع في الربع الثاني، مما أثار مخاوف من أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة.

وفي أسبوع، تراجع فايننشال تايمز بنسبة 0.53 بالمئة.

وارتفعت أسهم بنك يو.بي.إس السويسري 4.7 بالمئة بعد أن قال إنه لم يعد بحاجة إلى الضمان الحكومي الذي حصل عليه لإنقاذ منافسه الأصغر كريدي سويس.