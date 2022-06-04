الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة منخفضة مع استيعاب بيانات اقتصادية

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الجديدة من الولايات المتحدة.

أغلق مؤشر داكس الألماني منخفضًا بنسبة 0.2%، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.3%، وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز الإيطالي بنسبة 1.1%، وتم إغلاق FTSE 100 في المملكة المتحدة، يوم الجمعة؛ للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة.

وعلى الصعيد الأسبوعي، سجلت الأسواق الأوروبية تراجعات جماعية، لكنها كانت أقل من 1%.

أظهرت بيانات جديدة صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 390 ألف وظيفة في مايو، أفضل من المتوقع على الرغم من المخاوف من تباطؤ اقتصادي وتيرة تضخم عالية.

وأعلنت الاتحاد الأوروبي فرض حظر جزئي على واردات النفط الروسية، هذا الأسبوع، كما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المنتجون للنفط يوم الخميس على زيادة الإنتاج في يوليو وأغسطس بمقدار أكبر من المتوقع، حيث أحدث الحرب الروسية الأوكرانية دمارًا في أسواق الطاقة العالمية.

وعلى صعيد تحركات الأسهم الفردية، شهد بنك Ringkjoebing Landbobank الدنماركي ارتفاع أسهمه بنسبة 4.2% بعد رفع توقعاته لهذا العام.

بينما هبط سهم فوريسيا لتصنيع قطع غيار السيارات 6.7% بعد أن أعلنت أنها تخطط لزيادة رأس المال لدفع ثمن استحواذها على منافستها Hella.