الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة منخفضة عقب تصريحات «باول» بشأن التضخم

تخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها المسجلة في بداية الجلسة وأغلقت تعاملات الجمعة على انخفاض، وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.7% أو بما يعادل 7 نقاط عند 426 نقطة، مسجلًا خسارة أسبوعية بلغت 2.5%.

كما انخفض مؤشر “فوتسي 100” البريطاني 0.7% (-52 نقطة) عند 7427 نقطة، وتراجع “داكس” الألماني بنسبة 2.3% (-300 نقطة) إلى 12.971 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي 1.7% (-107 نقاط) عند 6274 نقطة.

جاء ذلك عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” بشأن التضخم والفائدة الأمريكية، مما دفعها لتسجيل خسارة أسبوعية.

وأكد “باول” في خطابه في مؤتمر جاكسون هول على التزام البنك المركزي الأمريكي بخفض التضخم من خلال الاستمرار في رفع معدلات الفائدة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يسبب ألمًا للأسر والشركات.

وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية اليوم رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 80% من مستواه الحالي إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا (4189.64 دولار) اعتبارًا من الأول من أكتوبر، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الغاز.