الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة منخفضة جراء ارتفاع عوائد السندات

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، من أعلى مستوياتها في عدة أشهر التي سجلتها خلال الجلسة السابقة مع استيعاب المستثمرين لمجموعة متباينة من تقارير النتائج المالية للشركات بجانب ارتفاع عوائد السندات بعد إعلان بنك اليابان المركزي تعديلاً مفاجئاً لسياسته النقدية.

لكن الأسهم القيادية في ألمانيا خالفت الاتجاه لتغلق عند مستوى قياسي وسط بوادر على انحسار التضخم.

وأغلق المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي منخفضاً 0.2%، بعد أن أغلق أمس الخميس عند أعلى مستوياته في نحو عام ونصف العام، عقب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وفقاً للمتوقع لكنه أشار لاحتمال التوقف مؤقتاً عن التشديد النقدي في سبتمبر.

ارتفاع عوائد السندات

وسجل المؤشر “داكس” الألماني مستوىً قياسياً خلال التعاملات وحافظ على معظم مكاسبه ليغلق مرتفعاً 0.39%، بعدما أظهرت بيانات أنّ التضخم في ألمانيا عاود الهبوط.

وعلى الرغم من انخفاضه اليوم، سجل المؤشر “ستوكس 600” مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، وسط آمال في اقتراب كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وكان مؤشرا التكنولوجيا وشركات التعدين من بين الأفضل أداء هذا الأسبوع، حيث ارتفعا 3.6% و3.4% على الترتيب.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الأوروبية مماثلة المكاسب في عوائد السندات اليابانية، وفق رويترز.

وهبط سهم “كابجيميني” 7.5% بعد أن قالت المجموعة الاستشارية الفرنسية في مجال تكنولوجيا المعلومات إنّها ستستثمر ملياري يورو (2.19 مليار دولار) في الذكاء الاصطناعي على مدى 3 سنوات.

وهبط سهم شركة الأدوية الفرنسية “سانوفي” 2.5% رغم أنها رفعت توقعاتها للأرباح.

لكن سهم “إيه.إم.إس أوسرام” ارتفع 12.5% بعد أن عرضت الشركة النمساوية لصناعة أجهزة الاستشعار استراتيجية لإعادة تنظيمها وأعلنت نتائج الربع الثاني التي جاءت بما يتماشى مع توقعاتها.