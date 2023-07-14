الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة منخفضة بقيادة شركات الاتصالات

تكبدت البورصة الأوروبية خسائر اليوم بقيادة شركات الاتصالات ؛ حيث سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا عند الإغلاق بختام التعاملات اليوم الجمعة، لكن ذلك لم يمنعها من تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من 3 شهور وسط آمال بأن يسمح انحسار التضخم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بالتوقف قريبا عن رفع الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.1 بالمئة يوم الجمعة بعد ارتفاعه على مدى 5 جلسات، كما تراجعت أسهم النفط والغاز 2.1 بالمئة بفعل تراجع أسعار النفط.

وصعد المؤشر نحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع مسجلا أفضل أداء أسبوعي منذ نهاية مارس ومعوضا جميع خسائر الأسبوع الماضي تقريبا.

تراجع شركات الاتصالات

وغذت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التكهنات بدخول الاقتصاد مرحلة انكماش الأسعار، واحتمال أن يتوقف البنك المركزي الأمريكي عن التشديد النقدي قريبا بعدما يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا ستة بالمئة خلال الأسبوع؛ مسجلا أفضل أداء منذ يناير، وأغلق المؤشر عند أعلى مستوياته منذ أواخر يناير 2022.

وتراجعت أسهم شركات التعدين واحدا بالمئة خلال تعاملات اليوم لكنها ظلت ثاني أفضل القطاعات أداء خلال الأسبوع بمكاسب قدرها 5.7 بالمئة مع صعود أسعار المعادن بفضل هبوط الدولار.

وتراجعت أسهم شركات الاتصالات 1.3 بالمئة مع هبوط أسهم نوكيا (HE:NOKIA) أكثر من تسعة بالمئة بعدما قلصت توقعاتها لنتائج العام بأكمله.