الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة وتحقق أول مكاسب أسبوعية

ارتفعت مؤشرات 1 تداولات الجمعة محققة أولى مكاسب أسبوعية لها في شهر، وذلك مع التفاؤل وانفراجة بشأن الأزمة الأوكرانية.

وكشفت بيانات حكومية صادرة الخميس عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا ارتفع إلى 7.9% خلال فبراير الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1982 في حين توقع المحللون تسجيل القراءة 7.8%.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا نموًا بنسبة 0.8% خلال يناير بعد انكماش بنسبة 0.2% في ديسمبر.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” قد صرحت أمس بأن البنك لا يخطط لرفع الفائدة إلا بعد الانتهاء برنامج شراء الأصول.

وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، صرح الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بان هناك بعض التقدم في المفاوضات الجارية مع كييف، لكن دون ذكر تفاصيل.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.9% أو ما يعادل 4 نقاط إلى 431 نقطة وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%.

وارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.8% إلى 7155 نقطة، كما ارتفع “داكس” الألماني بنسبة 1.4% إلى 13628 نقطة، في حين ارتفع “كاك” الفرنسي بنسبة 0.8% إلى 6260 نقطة.