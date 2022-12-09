الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة وسط تخفيف قيود كورونا في الصين

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع التفاؤل حيال تخفيف الصين لقيود وباء كورونا.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.8% أو 4 نقاط تقريبًا عن 439 نقطة، لكنه انخفض 0.9% في إجمالي الأسبوع الجاري.

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني 0.7% (+106 نقاط) مسجلًا 14.370 ألف نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي 0.5% (+30 نقطة) عند 6677 نقطة

وتحسنت معنويات المستثمرين في البورصات الأوروبية اليوم بعد استمرار السلطات الصينية في تقليص التدابير الرامية للسيطرة على انتشار الوباء، ما يدعم تعافي نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وينتظر المستثمرون اجتماعات لعدة بنوك مركزية حول العالم في الأسبوع المقبل، ما يشمل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.