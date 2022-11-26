الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة وسط تقييم آفاق السياسة النقدية

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة تداولات الجمعة، لتحقق مكاسب أسبوعية مع تقييم آفاق السياسة النقدية وتطور أداء الاقتصاد.

واستقر مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي عند 440.7 نقطة في ختام التداولات، لكنه ارتفع بنحو 1.7% في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري.

بينما صعد “فوتسي 100” البريطاني بنحو 0.3% (+20 نقطة) إلى 7486 نقطة، وزاد “كاك” الفرنسي بنسبة طفيفة بلغت 0.08% (+5 نقاط) مسجلًا 6712 نقطة، في حين استقر “داكس” الألماني عند 14.541 ألف نقطة.

أداء الأسهم الأوروبية

وكشفت بيانات اليوم أن اقتصاد ألمانيا نما بنسبة 0.4% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس فصلي، وبنحو 1.3% على أساس سنوي، ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير لنمو فصلي 0.3%.

وعلى جانب آخر، هبط سهم “كريدي سويس” لمستوى قياسي متدن بهبوط 6.6% اليوم، مع مخاوف المستثمرين بشأن عمليات سحب قوية من جانب عملاء البنك السويسري.

وتوقع “لويس دي جيندوس” نائب رئيسة البنك المركزي في تصريحات نقلتها “رويترز” الخميس استمرار ارتفاع مستويات التضخم في منطقة اليورو قرب المستويات الحالية خلال الأشهر المقبلة، على أن تبدأ في الانخفاض في النصف الأول من العام المقبل.

وحققت البورصات الأوروبية ارتفاعات هذا الأسبوع، بدعم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أظهر استعداد بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة لتخفيف وتيرة رفع معدلات الفائدة.