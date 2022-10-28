الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة وسط إشارات متفائلة من وول ستريت

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع الجمعة؛ حيث ساعدت إشارات متفائلة من وول ستريت على تعويض الخسائر المبكرة الناجمة عن ضعف أسعار السلع الأولية وتباين تقارير نتائج الشركات.

وبعد انخفاضه بما يصل إلى 1.1 بالمائة في وقت سابق، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مع اقتراب الجلسة من نهايتها ليغلق مرتفعا 0.1 بالمائة، عند أعلى مستوى له في خمسة أسابيع.

الأسهم الأوروبية الجمعة

ولاقت مؤشرات وول ستريت دفعة من أسهم أبل التي كشفت عن نتائج أفضل من المتوقع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 دون تغيير يذكر أمس الخميس بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما هو متوقع لكنه قال إنه أحرز تقدما “جوهريا” بالفعل في محاولته كبح الارتفاع التاريخي في التضخم.

وارتفع المؤشر الألماني 0.2 بالمائة بينما صعد الفرنسي 0.5 بالمائة.

وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية، سجل المؤشر ستوكس 600 أفضل أداء أسبوعي له في سبعة أشهر حيث صعد 3.7 بالمائة بعد أن تعززت المعنويات بفضل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة وتقارير الأرباح التي جاءت أفضل من المتوقع.

وقفز سهم أو.إم.في 9.3 بالمائة لتتصدر قائمة الرابحين على المؤشر بعد أن ضاعفت مجموعة الطاقة النمساوية أرباحها الفصلية الأساسية تقريبا، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز.

وتراجع سهم إير فرانس كيه.إل.إم 13.1 بالمائة بعد أن قلصت الشركة توقعاتها لقدرتها الاستيعابية لفصل الشتاء.

ومن بين القطاعات الرئيسية، تلقت شركات التعدين ضربة حادة مع انخفاض أسعار السلع الأساسية وسط مخاوف بشأن توسع الصين في القيود المرتبطة بكوفيد-19.