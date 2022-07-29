الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة وسط صدور بيانات اقتصادية

أغلقت الأسهم الأوروبية الشهر على ارتفاع يوم الجمعة حيث استوعب المستثمرون مجموعة جديدة من أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية الرئيسية من منطقة اليورو.

صعود الأسهم الأوروبية

ارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.3%، مع صعود أسهم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.9% لقيادة المكاسب حيث أنهت جميع القطاعات تقريبًا في المنطقة الإيجابية، باستثناء الرعاية الصحية، التي تراجعت بنسبة 0.4%.ارتفع المؤشر القياسي لعموم أوروبا بنسبة 6.3% في يوليو، مسجلاً أفضل شهر له منذ نوفمبر 2020.

أظهرت أرقام رسمية اليوم الجمعة، أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تسارع في الربع الثاني، على الرغم من تصاعد أزمة الغاز والتضخم القياسي.

سجلت الكتلة المكونة من 19 عضوًا ارتفاعًا بنسبة 0.7% في الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا توقعات النمو بنسبة 0.2% ويتناقض بشكل حاد مع القراءات السنوية السلبية الصادرة عن الولايات المتحدة في الربعين الأول والثاني.

تستمر أرباح الشركات في دفع حركة أسعار الأسهم الفردية في أوروبا، في الجزء العلوي من Stoxx 600،

اكتسبت شركة Allfunds Group الإسبانية 17% بعد تقرير أرباح النصف الأول.بينما في الجزء السفلي من المؤشر، تراجعت شركة الإضاءة الهولندية Signify بنحو 12% بعد نتائجها الفصلية.