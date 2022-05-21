الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة وسط التعافي من خسائر حادة

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تداولات الجمعة مع محاولات تعافي الأسواق من خسائر حادة تعرضت لها الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك في ظل المخاوف بشأن ركود الاقتصاد العالمي نتيجة سياسات التشديد النقدي المتسرعة من جانب البنوك المركزية للسيطرة على التضخم.

وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 1.4% خلال أبريل بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.3%.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.7% أو ما يعادل 3 نقاط إلى 431 نقطة، وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%.

وارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.2% إلى 7389 نقطة.

وارتفع “داكس” الألماني بنسبة 0.7% إلى 13981 نقطة، فيما ارتفع “كاك” الفرنسي بنسبة 0.2% إلى 6285 نقطة.