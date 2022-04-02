ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم الجمعة محققة مكاسب أسبوعية وسط متابعة مستمرة لتطورات الأزمة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم 431 ألف وظيفة خلال مارس بينما توقعت الأسواق إضافة 492 ألف وظيفة في نفس الفترة.

وتلقت الأسهم الأوروبية دعما هذا الأسبوع من إعلان روسيا وقف النشاط العسكري تجاه كييف وشمال أوكرانيا كما صدرت تصريحات من مسؤولين روس بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.5% أو ما يعادل نقطتين إلى 458 نقطة محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%.

وارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.3% إلى 7537 نقطة.

وارتفع “كاك” الفرنسي بنسبة 0.4% إلى 6684 نقطة، في حين ارتفع “داكس” الألماني بنسبة 0.2% إلى 14446 نقطة.