الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة وسط تقييم تقرير الوظائف الأمريكية

صعدت الأسواق الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، حيث قام المتداولون في جميع أنحاء العالم بتقييم تقرير الوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر، بحسب وكالة سي إن بي سي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.7%. وارتفعت أسهم السفر والترفيه 1.5% لتقود المكاسب بينما تراجعت أسهم التعدين 2.3%.

تقييم تقرير الوظائف الأمريكي

أنهت شركة التعدين العالمية أنجلو أمريكان الجلسة عند قاع المؤشر الأوروبي، بانخفاض 19٪، بعد إعلانها عن خطة لخفض نفقاتها الرأسمالية وسط انخفاض الطلب على المعادن.

تحول الاهتمام العالمي يوم الجمعة إلى تقرير الوظائف الأمريكي لشهر نوفمبر، حيث يحاول المستثمرون قياس المسار المحتمل لقرارات سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام المقبل.

أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر انخفاضًا غير متوقع في البطالة. وانخفض معدل البطالة بنسبة 3.7% مقارنة بالتوقعات البالغة 3.9%.

أضاف الاقتصاد الأمريكي 199 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر، وهو ما يزيد قليلاً عن تقديرات داو جونز البالغة 190 ألف وظيفة والـ 150 ألف وظيفة المضافة في أكتوبر.

ارتفعت الأسهم الأمريكية قليلا يوم الجمعة. كانت الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ متباينة خلال الليل بعد المراجعة الهبوطية المفاجئة للناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الثالث، في حين أبقى البنك المركزي الهندي سعر الإقراض القياسي ثابتًا.