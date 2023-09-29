الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة وسط التفاؤل بتباطؤ معدل التضخم السنوي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام الجمعة، بدعم من التفاؤل بتباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو من 5.2% في أغسطس، إلى 4.3% في قراءة أولية لشهر سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى له في نحو عامين.



وتفاءل المستثمرون بتعافي الاقتصاد البريطاني إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني، فيما يعد مرتفعاً بنسبة 1.8% عن مستواه في الربع الرابع من 2019 قبل بدء الوباء، نقلا عن رويترز.

معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو





وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي، انخفاض أسعار الواردات في ألمانيا بنسبة 16.4% في أغسطس، وهو أكبر انخفاض على أساس سنوي في أسعار الواردات تم تسجيله منذ نوفمبر 1986، بعد تراجع تكلفة واردات الطاقة بنسبة 54.0% خلال الشهر مقارنة بنفس الشهر قبل عام.



وانخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 1.2% على أساس شهري في أغسطس، خلافًا لتوقعات بنمو بنسبة 0.5%، وهو أكبر تراجع شهري في تجارة التجزئة منذ ديسمبر 2022.



وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.4% إلى 450.2 نقطة، ليرفع مكاسبه منذ بداية العام عند 5.95%، بعد تسجيل خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 0.65% و1.75% و2.55% على التوالي.



كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.1% إلى 7608 نقطة، وصعد “داكس” الألماني 0.4% مسجلًا 15386 نقطة، كما زاد “كاك” الفرنسي 0.25% عند 7135 نقطة.