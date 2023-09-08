الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة وسط تجدد المخاوف التضخمية في أمريكا

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، عقب تحقيق الأسهم الأمريكية بعض المكاسب، في ظل تجدد المخاوف التضخمية في أمريكا.
وتراجع قطاع الموارد الأساسية 0.4% مع صعود أسهم وسائل الإعلام 1.1%، بينما أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على صعود بنسبة 0.22%، ليحطم بذلك سلسلة خسائر استمرت على مدار 7 جلسات، التي تعد الأطول منذ فبراير من عام 2018، حيث خسر المؤشر 1% هذا الأسبوع.
تجدد المخاوف التضخمية في أمريكا
وانخفضت معنويات السوق العالمية في الأيام الأخيرة، خاصة مع تقييم المستثمرين للبيانات الصينية الضعيفة، وصعود عائدات السندات الحكومية، بالإضافة إلى تجدد المخاوف التضخمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس سوف تصدر في 13 سبتمبر، فيما يراقب المستثمرون كذلك أسعار الغاز والنفط، والتي صعدت خلال الأسبوع الجاري نتيجة تخفيضات الإمدادات السعودية والإضرابات داخل أستراليا.
من جانبها، أصدرت منطقة اليورو الأرقام النهائية أمس الخميس، والتي أظهرت أن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة السابقة، وكان هذا أقل من النمو المتوقع بنسبة 0.3% في القراءة الأولية.