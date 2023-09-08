الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة وسط تجدد المخاوف التضخمية في أمريكا

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، عقب تحقيق الأسهم ‏الأمريكية بعض المكاسب، في ظل تجدد المخاوف التضخمية في أمريكا.

وتراجع قطاع الموارد الأساسية 0.4% مع صعود أسهم وسائل الإعلام 1.1%، ‏بينما أغلق مؤشر ستوكس 600‎‏ الأوروبي على صعود بنسبة 0.22%، ليحطم بذلك سلسلة ‏خسائر استمرت على مدار 7 جلسات، التي تعد الأطول منذ فبراير من عام 2018، حيث خسر ‏المؤشر 1% هذا الأسبوع.‏

تجدد المخاوف التضخمية في أمريكا

وانخفضت معنويات السوق العالمية في الأيام الأخيرة، خاصة مع تقييم المستثمرين للبيانات ‏الصينية الضعيفة، وصعود عائدات السندات الحكومية، بالإضافة إلى تجدد المخاوف التضخمية داخل ‏الولايات المتحدة الأمريكية.‏

يشار إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس سوف تصدر في 13 ‏سبتمبر، فيما يراقب المستثمرون كذلك أسعار الغاز والنفط، والتي صعدت ‏خلال الأسبوع الجاري نتيجة تخفيضات الإمدادات السعودية والإضرابات داخل أستراليا.‏

من جانبها، أصدرت منطقة اليورو الأرقام النهائية أمس الخميس، والتي أظهرت أن الاقتصاد ‏حقق نموا بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة السابقة، وكان هذا أقل من النمو ‏المتوقع بنسبة 0.3% في القراءة الأولية.‏