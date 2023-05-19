الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة وسط تقدم محادثات سقف الديون الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، وسجل مؤشر الأسهم القيادية الألماني مستوى قياسيا وسط آمال بتحقيق تقدم في محادثات سقف الديون الأمريكية، ما عزز الإقبال على المخاطرة، غير أن المفاوضات وصلت فيما يبدو لطريق مسدود بعد إغلاق السوق بوقت قصير.

وأغلق المؤشر داكس، الذي يضم أسهم أكبر 40 شركة في ألمانيا، مرتفعا 0.69 % بعدما بلغ مستوى 16331.94 نقطة في وقت سابق من اليوم.

تقدم محادثات سقف الديون

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % عند الإغلاق مسجلا أعلى مستوى في أكثر من عام، وتصدرت أسهم المؤسسات المالية الرابحين.

وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.61%، بما يعادل 45.07 نقطة، إلى 7,491.96 نقطة.

وصعد مؤشر فوتسي الرئيسي بنسبة 0.16%، بما يعادل 6.80 نقطة، إلى 4,228.25 نقطة.

وكانت المحادثات بشأن رفع سقف الدين الأمريكي تمضي قدما فيما يبدو، إذ قال المفاوضون الديمقراطيون إنهم حققوا “تقدما مطردا” تجاه التوصل لاتفاق لتفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها.

لكن كبير المفاوضين الجمهوريين قال في وقت لاحق إن المحادثات توقفت مؤقتا، وقال البيت الأبيض إن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا.