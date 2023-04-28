الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة وسط تقييم بيانات اقتصادية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، وسط تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.6% أو نقطتين إلى 466.6 نقطة، ليتكبد خسائر أسبوعية بنسبة 0.5% إلا أنه حقق مكاسب شهرية بنحو 1.9%.

تقييم بيانات اقتصادية

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.5% (+39 نقطة) إلى 7870 نقطة، وصعد “داكس” الألماني 0.8% (+122 نقطة) مسجلًا 15.922 ألف نقطة، كما زاد “كاك” الفرنسي 0.1% (+7 نقاط) عند 7491 نقطة.

وأظهرت البيانات الأولية نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة طفيفة بلغت 0.1% خلال الربع الأول من العام الحالى، بأقل من التقديرات بنمو 0.2%، وهو ما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.

في حين لم يسجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني خلال هذه الفترة أي نمو، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 0.2% خلال نفس الربع المعلن عنه رغم سلسلة الإضرابات واسعة النطاق.

وينتظر المستثمرون اجتماع المركزي الأوروبي في الرابع من مايو، ليتخذ قراره بشأن السياسة النقدية في ظل معدل التضخم الرئيسي عند 6.9%، مع ترجيحات برفع معدلات الفائدة بين 25 أو 50 نقطة أساس.

وتراجع سهم بنك “نات ويست NatWest” بنسبة 3.8% بعد أن أعلن البنك البريطاني انخفاضًا قدره 20 مليار إسترليني في الودائع خلال الربع الأول.