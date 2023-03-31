الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة وسط تحسن المعنويات

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة مع استمرار انحسار المخاوف من اندلاع أزمة مصرفية شاملة، وفي ظل تحسن المعنويات بفضل انخفاض شهري قياسي لأرقام التضخم بمنطقة اليورو، وتراجع مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 %.

تحسن المعنويات

ويتجه المؤشر لتسجيل مكاسب للربع الثاني على التوالي لكنه في طريقه لإنهاء شهر مارس منخفضا قليلا بعد عدة أسابيع حافلة بالأحداث عقب انهيار بنكين أمريكيين متوسطي الحجم والاستحواذ على بنك كريدي سويس.

وانخفض مؤشر البنوك 0.4 % مع تراجع سهم بنك سويدبنك 4.9 %.

وخسر مؤشر القطاع 14 % في مارس آذار مسجلا أسوأ اداء شهري منذ 2020.

وارتفع مؤشرا القطاعين التكنولوجي والعقاري بنسبة 0.5 % و0.4% على الترتيب