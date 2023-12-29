الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة مسجلة أفضل مكسب سنوي منذ 2021

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف يوم الجمعة، لتسجل أفضل مكسب سنوي لها منذ 2021 بفضل آمال بأن البنوك المركزية العالمية بقيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي قد تخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وظلت أحجام التداول الإقليمية ضعيفة في يوم التداول الأخير من العام، مع قيام المستثمرين بالاستعداد لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة.

أفضل مكسب سنوي

وارتفع مؤشر داكس الألماني 50.09 نقطة أو 0.30 بالمائة ليغلق عند 16751.64، في حين ارتفع مؤشر فوتسي في لندن 10.50 نقطة أو 0.14 بالمائة ليغلق على 7733.24، وارتفع مؤشر كاك 40 في فرنسا 8.02 نقطة أو 0.11 بالمائة ليغلق عند 7543.18.

وفي ألمانيا، ارتفع سهم زالاندو 1.85 في المائة، في حين قفز سهم سيمانس إنيرجي 1.69 في المائة، وتراجع سهم فونوفيا 1.07 في المائة، وانخفض سهم فريسينيوس إس إي 1.02 في المائة، وتقدم سهم دويتشه بورس 0.97 في المائة، وربح كل من دويتشه تليكوم وإم تي يو إيرو 0.62 في المائة، وجمع دويتشه بنك 0.44 في المائة، وإنفينيون تكنولوجيز. وارتفع سهم فولكسفاجن 0.36 بالمئة وتراجع سهم فولكس فاجن 0.32 بالمئة.

وفي لندن تراجع سهم أنتوفاجاستا 1.64 في المائة، في حين صعد سهم برودنشيال 1.02 في المائة، وهبط سهم إم آند جي 1.02 في المائة، وتقدم سهم شل 0.88 في المائة، وارتفع سهم بي أيه إي سيستمز 0.82 في المائة، وتراجع سهم هاليون 0.57 في المائة، وتحسن سهم رولز رويس 0.54 في المائة، وربح سهم تيسكو 0.52 في المائة، وخسر سهم سنتريكا 0.50 في المائة. بالمئة وارتفع سهم فودافون 0.37 بالمئة.

تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين

وفي فرنسا هوى سهم أتوس 1.70 في المائة، في حين ارتفع سهم سانوفي 0.56 في المائة، وانخفض سهم وورد لاين 0.54 في المائة، ونزل سهم فيوليا إنفيرونمنت 0.31 في المائة، وانخفض سهم إنجي 0.26 في المائة، وجمع بي إن بي باريبا 0.22 في المائة، وزاد سهم فيفيندي 0.19 في المائة، وانخفض سهم كريدي أجريكول 0.05 في المائة، وتراجع سهم سوسيتيه جنرال. بانخفاض 0.04 بالمئة.

وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين في إسبانيا بشكل غير متوقع في ديسمبر، حسبما كشف مكتب الإحصاءات INE يوم الجمعة. وتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.1% من 3.2% في الشهر السابق، في حين كان من المتوقع أن يرتفع المعدل إلى 3.4%.