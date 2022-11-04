الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة مع ترقب تطورات الاقتصاد

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الجمعة على ارتفاع، لتسجل مكاسب أسبوعية مع ترقب تطورات الاقتصاد والسياسة النقدية.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.8% أو ما يعادل 7 نقاط ليصل إلى 417 نقطة، ليسجل مكاسب 1.5%.

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 2% (+146 نقطة) مسجلًا 7334 نقطة، وزاد “داكس” الألماني 2.5% (+329 نقطة) إلى 13.459 ألف نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي 2.8% (+173 نقطة) عند 6416 نقطة.

أداء الأسهم الأوروبية الجمعة

وكشفت بيانات أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو سجل 48.6 نقطة في القراءة النهائية لشهر أكتوبر الماضي، ما جاء أفضل من التقديرات الأولية البالغة 48.2 نقطة، لكنه لايزال يشير إلى الانكماش.

كما أظهرت بيانات منفصلة انخفاض طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 4% خلال سبتمبر، وهو تراجع أكثر حدة من التوقعات البالغة 0.5%، ويتجاوز الانخفاض المعدل إلى 2% خلال أغسطس.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” خلال مؤتمر إن معدلات الفائدة في منطقة اليورو قد تحتاج إلى زيادتها لمستويات مقيدة للاقتصاد، من أجل إبطاء التضخم نحو المستهدف البالغ 2%.

وفيما يتعلق بأداء الأسهم الفردية، صعد سهم “أديداس” بنسبة 21.4% بعد تقارير تشير إلى قرب تولي الرئيس التنفيذي لمنافستها “بوما” مسئولية الشركة.

وشهد الأسبوع الحالي رفع بنك إنجلترا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة 75 نقطة أساس، مع استمرار مساعي السيطرة على التضخم المتسارع.