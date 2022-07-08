الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة محققة مكاسب أسبوعية

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة الثامن من يوليو على ارتفاع مسجلة مكاسب أسبوعية بعد صدور تقرير الوظائف الإيجابي في أمريكا.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر STOXX600 بنحو 0.42% مسجلاً 416 نقطة، كما صعد DAX الألماني بنسبة 1.23% إلى 13 ألف نقطة.

وارتفع CAC الفرنسي بنحو 0.44% عند 6033 نقطة، فيما أغلق FTSE البريطاني على مكاسب بنحو 0.19% عند 7203 نقاط.

وقادت أسهم شركات قطاع السيارات مكاسب البورصة الأوروبية إذ ارتفع بنحو 3.2%.

وكشف تقرير الوظائف الأمريكية اليوم الجمعة إضافة 372 ألف وظيفة جديدة في يونيو وهو مستوى يتجاوز التوقعات عند 250 ألف وظيفة.

وتراجع الجنيه الإسترليني دون مستويات 1.2 دولار بعدما ارتفع أعلى هذه المستويات أمس الخميس مع قرار بوريس جونسون بالاستقالة من رئاسة وزراء بريطانيا.

هذا وحذر البنك المركزي الأوروبي اليوم من أن هناك 41 بنك سيعاني من خسائر لا تقل عن 70 مليار يورو نتيجة الفيضانات والجفاف وارتفاع أسعار الكربون.