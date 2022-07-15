الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة قطاع السيارات

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة، لتقليص بعض خسائر هذا الأسبوع بعد بيانات أضعف من المتوقع من الصين غذت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 1.8% عند الإغلاق، مع قفز أسهم قطاع السيارات بنسبة 4% لقيادة المكاسب.

أداء الأسهم الأوروبية اليوم

قفزت أسهم شركة يونيبر الألمانية بنسبة 6% بعد أن قالت شركة فورتم، المالكة الأكبر لشركة يونبر في فنلندا، إنها اضطرت إلى النظر في جميع الخيارات لضمان أمن أسواق الطاقة الأوروبية.

كانت يونبر أول شركة ألمانية للطاقة تدق ناقوس الخطر بشأن فواتير الطاقة المرتفعة بسبب انخفاض إمدادات الغاز الروسي، وقد طلبت من الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي خطة إنقاذ.

وارتفعت شركة فيترولايف السويدية لمنتجات التلقيح الصناعي بأكثر من 15% بعد إعلانها عن أرباح قوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وانخفض سهم شركة الهندسة السويدية سويكو بأكثر من 16% وتراجع سهم شركة ميدتيك الوطنية أدلايف بنسبة 10% بعد نتائج الربع الثاني.

وخلال هذا الأسبوع، فاجأ بنك كندا الأسواق برفع سعره بنسبة مئوية كاملة، بينما اتخذت البنوك المركزية في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وسنغافورة والفلبين إجراءات لتشديد السياسة النقدية لمعالجة التضخم المرتفع.

تجري حاليا كذلك متابعة النظر إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهو يصعد إجراءات السياسة النقدية بعد ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع.

وبالعودة إلى أوروبا، عادت حالة عدم اليقين السياسي إلى روما يوم الخميس بعد أن رفض رئيس البلاد عرض رئيس الوزراء ماريو دراجي بالاستقالة.

وقال دراجي إنه سيستقيل من منصب زعيم إيطاليا بعد أن رفض حزب سياسي في ائتلافه الحاكم المشاركة في اقتراع الثقة في وقت سابق اليوم، بينما رفض الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا استقالة دراجي وطلب منه مخاطبة البرلمان للحصول على صورة واضحة للوضع السياسي