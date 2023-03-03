الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة بعد بيانات اقتصادية إيجابية

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الجمعة على ارتفاع، بعد بيانات اقتصادية إيجابية في منطقة اليورو، ورغم توقعات استمرار رفع الفائدة.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.9% أو ما يعادل 4 نقاط عند 464.2 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية 1.4%.

أداء الأسهم الأوروبية

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني بنسبة طفيفة تبلغ 0.04% (+3 نقاط) إلى 7947 نقطة، وزاد “داكس” الألماني 1.6% (+250 نقطة) عند 15.578 ألف نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي 0.9% (+63 نقطة) مسجلًا 7348 نقطة.

وكشفت بيانات اليوم أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو انكمشت بنسبة 2.8% في يناير على أساس شهري، كما صعد مؤشر “إس آند بي جلوبال” لمديري المشتريات المركب لأعلى مستوى في 8 أشهر.

وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي “بيير ونش” إن البنك لا يستبعد رفع معدلات الفائدة لمستوى 4%، في حال استمر التضخم القوي في منطقة اليورو.