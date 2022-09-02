الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة بعد تقرير الوظائف الأمريكية

اختتمت الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الجمعة على ارتفاع بعد 4 جلسات متتالية من الهبوط، مع تعافي أسواق الأسهم العالمية عقب تقرير الوظائف الأمريكي.

أداء الأسهم الأوروبية

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 2.04%، أو ما يعادل 8 نقاط عند 415 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنسبة 2.4%.

وسجل مؤشر “داكس” الألماني ارتفاعًا بنسبة 3.3% (+420 نقطة) إلى 13.050 ألف نقطة، كما صعد “فوتسي 100” البريطاني 1.9% (+132 نقطة) مسجلًا 7281 نقطة، وفي نفس الوقت زاد “كاك” الفرنسي 2.2% (+133 نقطة) عند 6167 نقطة.

وأضاف الاقتصاد 315 ألف وظيفة، مقارنة ببيانات شهر يوليو المعدلة بالخفض التي أظهرت إضافة 526 ألف وظيفة، لكنه أفضل من التوقعات البالغة 295 ألف وظيفة.

وفي منطقة اليورو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 37.9% في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلًا وتيرة صعود قياسية، ما يزيد من الضغوط التضخمية في المنطقة.