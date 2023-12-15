الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة قطاع التعدين

أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع طفيف يوم الجمعة، لتختتم أسبوعًا إيجابيًا بعد طوفان من قرارات السياسة الرئيسية من البنوك المركزية الكبرى، بحسب وكالة سي إن بي سي.

صعود قطاع التعدين

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1%، بعد أن تخلى عن مكاسبه السابقة بنحو 0.5%. وارتفعت أسهم قطاع التعدين 1.3% بينما تراجعت أسهم الاتصالات 0.8%.

وارتفع المؤشر بنسبة 0.91٪ خلال الأسبوع في الأسبوع الخامس على التوالي من المكاسب.

وفي اليوم السابق، الخميس، سجل المؤشر الأوروبي للأسهم القيادية أعلى نقطة له منذ يناير 2022.

شهد يوم الأربعاء إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، لكن معنويات المخاطرة في الأسواق تعززت حيث كشف البنك المركزي أن صناع السياسة كانوا يخططون لثلاثة تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة العام المقبل.

يوم الخميس، أبقى كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أيضًا أسعار الفائدة الخاصة بهما دون تغيير، لكن الأول عارض توقعات السوق من خلال الإبقاء على توجيهاته المتشددة بأن السياسة النقدية “من المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مقيدة لفترة ممتدة من العام”.

وإلى جانب قراره، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض توقعاته للنمو والتضخم في منطقة اليورو وأعلن عن خطط لتسريع عملية تقليص ميزانيته العمومية.