الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة الخدمات المالية والتعدين

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة الجمعة على ارتفاع بقيادة أسهم الخدمات المالية والتعدين ، لتنهي تعاملات هذا ‏الأسبوع مرتفعة.‏

صعود الخدمات المالية والتعدين

وأغلق مؤشر ‏ستوكس 600‎‏ الأوروبي مرتفعاً بنحو 1%، مع تواجد جميع القطاعات ‏والأسواق الرئيسية في المنطقة الإيجابية. وقادت المكاسب أسهم الخدمات المالية ‏والتعدين، التي أغلقت على ارتفاع بنسبة 1.7% و1.8% على التوالي.‏

وسجلت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تراجعاً بنسبة 2.7% على أساس ‏سنوي، وكانت مشتريات الملابس والأسر الأكثر تضرراً، وفقًا لمكتب الإحصاءات ‏الوطنية، ومقارنة بالشهر السابق، انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة ‏‏0.3%، لتصل إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021.‏

وأظهرت القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو تباطؤًا حادًا، حيث بلغت قراءة ‏التضخم لشهر أكتوبر 2.9% على أساس سنوي مقارنة بـ 4.3% في ‏سبتمبر، وفقًا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات.‏