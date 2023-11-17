الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة الخدمات المالية والتعدين

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة الجمعة على ارتفاع بقيادة أسهم الخدمات المالية والتعدين ، لتنهي تعاملات هذا الأسبوع مرتفعة.
صعود الخدمات المالية والتعدين
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً بنحو 1%، مع تواجد جميع القطاعات والأسواق الرئيسية في المنطقة الإيجابية. وقادت المكاسب أسهم الخدمات المالية والتعدين، التي أغلقت على ارتفاع بنسبة 1.7% و1.8% على التوالي.
وسجلت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تراجعاً بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وكانت مشتريات الملابس والأسر الأكثر تضرراً، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، ومقارنة بالشهر السابق، انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 0.3%، لتصل إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021.
وأظهرت القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو تباطؤًا حادًا، حيث بلغت قراءة التضخم لشهر أكتوبر 2.9% على أساس سنوي مقارنة بـ 4.3% في سبتمبر، وفقًا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات.