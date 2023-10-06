الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة بعد بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، على الرغم من تراجعها في وقت سابق، مع تفاعل المشاركين في السوق مع بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع.

وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.8%. وقادت أسهم التجزئة المكاسب بارتفاعها بنسبة 2.2%.

بيانات الوظائف الأمريكية

وأظهرت البيانات الأمريكية أن نمو الوظائف كان أقوى من المتوقع في سبتمبر. وقالت وزارة العمل في تقرير طال انتظاره: «إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة خلال الشهر، وهو أفضل من تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 170 ألف وظيفة. وبلغ معدل البطالة 3.8%، وهو أعلى قليلاً من التوقعات».

ويخشى المستثمرون أنه إذا استمر سوق العمل الضيق في الارتفاع، فقد يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

تراجع أسهم «فيليبس»

وتراجعت أسهم شركة «فيليبس» إلى قاع المؤشر الأوروبي، الجمعة، بعد أن انتقدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طريقة تعامل شركة التكنولوجيا الصحية الهولندية مع سحب منتج كبير.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: «لا نعتقد أن الاختبارات والتحليلات التي شاركتها شركة فيليبس حتى الآن كافية لإجراء تقييم كامل للمخاطر التي يتعرض لها المستخدمون من الأجهزة التي تم سحبها».

وأضافت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية أنها تعتقد أن إجراء اختبارات إضافية ضروري.