الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة بدعم بيانات إيجابية من الصين

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الجمعة، بدعم بيانات إيجابية من الصين ، والتوقعات بقرب توقف تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.25% إلى 461.9 نقطة، مع مكاسب قطاعي التعدين والسيارات، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1% تقريبًا.

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.5% إلى 7711 نقطة، وصعد “داكس” الألماني 0.55% مسجلًا 15893 نقطة، كما زاد “كاك” الفرنسي 0.95% عند 7378 نقطة.

بيانات إيجابية من الصين

وتحسنت معنويات المستثمرين بعد بيانات صينية أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعي خلال أغسطس بنسبة 4.5% على أساس سنوي، مقارنة بقراءة يوليو عند 3.7% فقط، كما زادت مبيعات التجزئة بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات التي أشارت لارتفاعها 3%.

وأوضحت بيانات “يوروستات”، تباطؤ معدل نمو الأجور في منطقة اليورو خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت تكلفة ساعة العمل بنسبة 4.5% خلال الفترة بين أبريل ويونيو على أساس سنوي، في إشارة إلى مزيد من التوازن في سوق العمل.

وأكدت رئيسة المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد”، أن البنك لا يناقش خفض أسعار الفائدة، بعد زيادتها أمس، وذكر “ماديس مولر” محافظ مصرف إستونيا المركزي، أن صانعي السياسة النقدية قالوا بكل وضوح إنهم لا يتوقعون المزيد من رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

واستمدت الأسواق دعمًا من تصريحات المركزي الأوروبي أمس، والتي أشار فيها أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تقدم مساهمة كبيرة في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى مستهدفه.