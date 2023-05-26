الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة بدعم من قطاع التكنولوجيا

قفزت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة على خلفية مكاسب قوية لأسهم قطاع التكنولوجيا لكن مؤشرها القياسي تكبد خسارة أسبوعية كبيرة وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم وضوح ما ستؤول إليه محادثات رفع سقف الدين الأمريكي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.2 بالمئة ليسجل أكبر مكاسب يومية في قرابة شهرين بعدما هبط لأدنى مستوى في ثمانية أسابيع يوم الخميس.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض المؤشر القياسي 1.5 بالمئة مسجلا أكبر خسارة أسبوعية له في أكثر من شهرين.

وتتأثر الأسواق منذ أسابيع بمخاوف حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي سيتوصلان لاتفاق لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة وتجنب التخلف عن سداد الديون.

وكان قطاع التكنولوجيا الأفضل أداء من بين القطاعات محققا مكاسب لليوم الثاني على التوالي، بينما قفزت أسهم شركة (إيه.إس.إم.إل) بواقع 4.5 بالمئة إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عام.