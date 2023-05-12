الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة قطاع السلع الفاخرة

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم، بعدما عززت النتائج القوية لمجموعة ريتشمونت أداء قطاع السلع الفاخرة ، فيما يعكف المستثمرون على تقييم بيانات التضخم في فرنسا وإسبانيا بحثا عن مؤشرات حول خطط البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % بحلول الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش ويتجه لتحقيق نتائج إيجابية طفيفة للأسبوع ككل.

أداء قطاع السلع الفاخرة





وقفزت أسهم مجموعة ريتشمونت للسلع الفاخرة 5.5 % لمستوى قياسي مرتفع بدعم من نتائج فاقت التوقعات بعدما عزز الطلب القوي من المستهلكين الصينيين على المجوهرات والساعات صافي الربح والمبيعات خلال الاثني عشر شهرا حتى مارس .



وزادت أسهم شركات أخرى للسلع الفاخرة مثل كيرينج و(إل.في.إم.إتش) بأكثر من واحد بالمئة حسب رويترز.



وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في إسبانيا ارتفعت 4.1 % في الاثني عشر شهرا حتى أبريل ، بينما زاد التضخم في فرنسا 6.9 %. وجاء التضخم في كل منهما متماشيا مع تقديرات الخبراء.



وارتفعت أسهم شركة العقارات السويدية (إس.بي.بي)، المتعثرة التي هبطت أسهمها مؤخرا بسبب مخاوف تتعلق بالديون، 2.9 % بعد بيع أغلب أسهمها في شركة الإنشاءات (جيه.إم) مقابل 2.8 كرونة سويدية (275.8 مليون دولار). كما صعدت أسهم (جيه.إم) 2.6 %.