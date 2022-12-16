الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة متراجعة مع استيعاب قرارات البنوك المركزية

انخفضت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة 16 ديسمبر لليوم الثالث على التوالي، مع استيعاب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية وجاء ذلك عقب رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس من 1.5% إلى 2% أمس الخميس 15 ديسمبر.

وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر Stoxx600 بنحو 1.20% إلى 424 نقطة، مسجلًا خسائر أسبوعية بنحو 3.3% هي الأعلى منذ سبتمبر.

أداء الأسهم الأوروبية

وتراجع مؤشر DAX الألماني بنحو 0.67% إلى 13893 نقطة، وهبط مؤشر CAC الفرنسي بنحو 1.08% إلى 6452 نقطة، وانخفض مؤشر FTSE البريطاني بنحو 1.27% إلى 7332 نقطة.

وتراجعت جميع القطاعات باستثناء قطاع البنوك الذي أضاف مكاسب بنحو 0.7%، بينما قاد الخسائر قطاع الاتصالات بتراجع قدره 2.4%.

وكان قد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس من 1.5% إلى 2% الخميس 15 ديسمبر.

وتراجعت الأسواق بعد تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، والتي تفيد بأن رفع أسعار الفائدة يجب أن يستمر بوتيرة ثابتة.

كما قرر بنك إنجلترا والبنك المركزي السويسري زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، حيث تحاول أوروبا مواجهة التضخم المرتفع.

وتأتي زيادات أسعار الفائدة في أعقاب تحركات مماثلة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى له منذ 15 عامًا الأربعاء 14 ديسمبر.